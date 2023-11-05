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Hentbol Kadınlar Süper Ligi 9. Hafta Sonuçları

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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan 5 müsabakanın sonuçları açıklandı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 9. hafta karşılaşmaları oynanan 5 müsabaka ile tamamlandı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 9. hafta sonuçları şöyle:

Aksaray BLD.: 32 - Anadolu Üniversitesi: 33

Tekirdağ Süleymanpaşa: 24 - Yenimahalle BLD.: 33

Üsküdar BLD.: 30 - Armada Praxis Yalıkavakspor: 35

Kastamonu BLD.: 42 - İzmir BBSK: 32

Bursa BBSK: 18 - Konyaaltı BLD.: 36 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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