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Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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Kadınlar Hentbol Süper Ligi 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 38-28 yenerek galibiyet elde etti. Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 17-17 eşitlikle tamamlandı.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 38-28 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 17-17 eşitlikle tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Celal Atik Spor Spor Haberler

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