Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Kadınlar Hentbol Süper Ligi 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 38-28 yenerek galibiyet elde etti. Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 17-17 eşitlikle tamamlandı.
Kadınlar Hentbol Süper Ligi 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 38-28 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 17-17 eşitlikle tamamladı.