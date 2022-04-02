Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 17. haftası 5 maçla başladı.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 17. haftası 5 maçla başladı.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tekirdağspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 26-30
Araç Belediyespor-Antalya Anadolu: 49-21
Yalıkavakspor-Konyaaltı Belediyespor: 29-29
Yenimahalle Belediyespor- Anadolu Üniversitesi : 25-23
Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 42-20
AA / Erkan Tiryaki - Spor