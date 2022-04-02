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Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 17. haftası 5 maçla başladı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 17. haftası 5 maçla başladı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tekirdağspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 26-30

Araç Belediyespor-Antalya Anadolu: 49-21

Yalıkavakspor-Konyaaltı Belediyespor: 29-29

Yenimahalle Belediyespor- Anadolu Üniversitesi : 25-23

Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 42-20

AA / Erkan Tiryaki - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Hentbol, Spor, Haberler

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