Hentbol Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'de Sonuçlar
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftası oynanan 5 maçla tamamlanırken, Erkekler Süper Lig'inin 3. haftası yapılan 1 karşılaşmayla başladı. İşte alınan sonuçlar...
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanan 5 maçla tamamlanırken, Erkekler Süper Lig'inin 3. haftası yapılan 1 karşılaşmayla başladı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Aksaray Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 22-31
Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 36-34
Tekirdağ Süleymanpaşa-Üsküdar Belediyespor: 27-30
Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-36
Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 24-36
Erkekler Süper Ligi
Yunus Emre-Köyceğiz Belediyespor: 36-46
Kaynak: AA / Spor