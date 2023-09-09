Hentbol Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'de Sonuçlar

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftası oynanan 5 maçla tamamlanırken, Erkekler Süper Lig'inin 3. haftası yapılan 1 karşılaşmayla başladı. İşte alınan sonuçlar...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanan 5 maçla tamamlanırken, Erkekler Süper Lig'inin 3. haftası yapılan 1 karşılaşmayla başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Aksaray Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 22-31

Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 36-34

Tekirdağ Süleymanpaşa-Üsküdar Belediyespor: 27-30

Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-36

Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 24-36

Erkekler Süper Ligi

Yunus Emre-Köyceğiz Belediyespor: 36-46