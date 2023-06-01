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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off üçüncülük serisi başladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off üçüncülük serisi başladı

Spor Haberleri

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 40-32 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3'üncülük 4'üncülük serisi ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavakspor'u 40-32 yenerek 1-0 öne geçti.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da konuk ekibin 13-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu 3. tamamlayacağı seride ikinci müsabaka, 5 Haziran'da İzmir'de oynanacak. Gerekmesi halinde üçüncü maç da 6 Haziran'da yine İzmir'de yapılacak.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor İzmir Spor Haberler

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