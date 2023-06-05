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Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off üçüncülük serisi

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off üçüncülük serisi

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off üçüncülük serisinin ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 37-29 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, ligi üçüncü bitirdi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off üçüncülük serisinin ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 37-29 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, ligi üçüncü bitirdi.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-14 önde tamamladı.

Serideki ilk maçı da 40-32 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, ligde üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Spor Haberler

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