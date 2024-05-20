Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Sonuçları
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabında yapılan ikinci karşılaşmalarda Konyaaltı Belediyespor üçüncü oldu, Görele Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor arasındaki seride durum 1-1'e geldi, Üsküdar Belediyespor ise ligi yedinci sırada tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabında ikinci karşılaşmalar yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre üçüncülük mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Kastamonu Belediyespor'u 43-39 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Konyaaltı Belediyespor, lig üçüncüsü oldu.
Beşincilik-altıncılık etabında Görele Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 33-32 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin galibi, 23 Mayıs'ta Bursa'da oynanacak üçüncü maçın ardından belli olacak.
Ligde 7-8.'lik etabında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 41-35 yenerek seride 2-0'lık üstünlüğü yakaladı ve ligi yedinci sırada bitirdi.