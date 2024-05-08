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Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Şampiyonluk Etabı Başlıyor

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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabında ilk maç yarın yapılacak. Armada Praxis Yalıkavak ile Kastamonu Belediyespor arasındaki karşılaşma Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak. Diğer maçların programı da açıklandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabında ilk maç yarın yapılacak.

Armada Praxis Yalıkavak ile Kastamonu Belediyespor arasındaki karşılaşma Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabında diğer maçların programı şöyle:

10 Mayıs Cuma:

13.30 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

11 Mayıs Cumartesi:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak- Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

12 Mayıs Pazar:

19.00 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

14 Mayıs Salı (Gerekirse):

15.00 Kastamonu Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Kastamonu)

15 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Kaynak: AA / Spor

Kastamonu Belediyespor Kastamonu Bodrum Spor Spor Güncel Haberler

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