Üye Girişi
Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Final Serisi Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor arasında oynanacak olan Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçı yarın başlıyor. Seride üç galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor yarın karşılaşacak.

İki takım arasında Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak şampiyonluk serisinin ilk maçı saat 14.00'te başlayacak.

Seride üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

21 Mayıs Salı:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

24 Mayıs Cuma:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

26 Mayıs Pazar (Gerekirse):

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

29 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Kaynak: AA / Spor

Spor Spor Güncel Haberler

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek

Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek

 KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak

KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak

 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title