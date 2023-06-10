Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 29-24 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.