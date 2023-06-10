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Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 29-24 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 29-24 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-14 eşitlikle tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, maçı 29-24 kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşma sonunda Kastamonu Belediyesporlu oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor

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