Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 29-24 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 29-24 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-14 eşitlikle tamamladı.
Kastamonu Belediyespor, maçı 29-24 kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşma sonunda Kastamonu Belediyesporlu oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor