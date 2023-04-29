Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Görele Belediyespor'u 40-35 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Görele Belediyespor'u 40-35 mağlup etti.
Merkez Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısını 22-19 önde geçen Kastamonu Belediyespor, karşılaşmayı da 40-35 kazandı.
İlk maçta da rakibine 40-34 üstünlük kuran Kastamonu Belediyespor, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor