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Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Görele Belediyespor'u 40-35 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Görele Belediyespor'u 40-35 mağlup etti.

Merkez Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısını 22-19 önde geçen Kastamonu Belediyespor, karşılaşmayı da 40-35 kazandı.

İlk maçta da rakibine 40-34 üstünlük kuran Kastamonu Belediyespor, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

Kastamonu Belediyespor Spor Haberler

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