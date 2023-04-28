Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur üçüncü maçında Yenimahalle Belediyespor'u 32-24 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, seride 2-1 öne geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur üçüncü maçında Yenimahalle Belediyespor'u 32-24 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, seride 2-1 öne geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 17-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

Seride ilk maçı 28-27 kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha sonraki iki müsabakayı 38-26 ve 32-24'lük skorlarla kazandı.

Yarı finale yükselen İzmir temsilcisi, Konyaaltı Belediyespor'la finale kalma mücadelesi verecek.