Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ilk maçında Kastamonu Belediyespor deplasmanda, Görele Belediyespor'u 40-34 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ilk maçında Kastamonu Belediyespor deplasmanda, Görele Belediyespor'u 40-34 mağlup etti.
Görele İlçe Spor Salonu'nda karşılaşmanın ilk yarısını da Kastamonu Belediyespor 24-21 önde geçti.
Eşleşmenin ikinci maçı 29 Nisan Cumartesi günü Kastamonu'ndaki Merkez Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 2 galibiyet alan ekip yarı finale yükselecek.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor