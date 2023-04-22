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Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ilk maçında Kastamonu Belediyespor deplasmanda, Görele Belediyespor'u 40-34 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ilk maçında Kastamonu Belediyespor deplasmanda, Görele Belediyespor'u 40-34 mağlup etti.

Görele İlçe Spor Salonu'nda karşılaşmanın ilk yarısını da Kastamonu Belediyespor 24-21 önde geçti.

Eşleşmenin ikinci maçı 29 Nisan Cumartesi günü Kastamonu'ndaki Merkez Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 2 galibiyet alan ekip yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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