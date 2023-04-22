Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor deplasmanda, Üsküdar Belediyespor'u 32-29 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor deplasmanda, Üsküdar Belediyespor'u 32-29 mağlup etti.
Çamlıca Spor Salonu'nda karşılaşmanın ilk yarısını 14-13 geride kapatan Armada Praxis Yalıkavakspor, ikinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koydu ve salondan galip ayrıldı.
Eşleşmenin ikinci maçı 29 Nisan Cumartesi günü Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 2 galibiyet alan ekip yarı finale yükselecek.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor