Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 39-30 yenen Konyaaltı Belediyespor, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 39-30 yenen Konyaaltı Belediyespor, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.
Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı da 19-14 Konyaaltı Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Eşleşmenin ilk maçında da 35-30 galip gelen Antalya ekibi, seriyi 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor