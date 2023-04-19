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Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 39-30 yenen Konyaaltı Belediyespor, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 39-30 yenen Konyaaltı Belediyespor, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı da 19-14 Konyaaltı Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Eşleşmenin ilk maçında da 35-30 galip gelen Antalya ekibi, seriyi 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Konyaaltı Spor Haberler

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