Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ikinci haftasında üç maç oynandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor'u 21-23 mağlup etti. Konyaaltı Belediyespor ise Armada Praxis Yalıkavakspor'u 32-28 yendi. Üsküdar Belediyespor ise Aksaray Belediyespor'u 35-25 mağlup etti. İkinci haftanın son maçı ise İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor arasında yarın oynanacak.