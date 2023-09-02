Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ikinci haftasında üç maç oynandı
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor'u 21-23 mağlup etti. Konyaaltı Belediyespor ise Armada Praxis Yalıkavakspor'u 32-28 yendi. Üsküdar Belediyespor ise Aksaray Belediyespor'u 35-25 mağlup etti. İkinci haftanın son maçı ise İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor arasında yarın oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ikinci haftasında üç maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor: 21-23
Konyaaltı Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor: 32-28
Üsküdar Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 35-25
İkinci haftanın son maçında yarın İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor