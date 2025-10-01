Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig: Göztepe ve MC Sistem Yurdum 35-35 Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasında Göztepe, MC Sistem Yurdum ile 35-35 berabere kaldı. Maçın ilk yarısını ev sahibi Göztepe 16-15 önde tamamladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasında Göztepe ile MC Sistem Yurdum 35-35 berabere kaldı.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 16-15 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın sonunda iki takım sahadan 35-35 beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiğini gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.