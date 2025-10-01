Hentbol Kadınlar Süper Lig: Göztepe ve MC Sistem Yurdum 35-35 Berabere Kaldı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasında Göztepe, MC Sistem Yurdum ile 35-35 berabere kaldı. Maçın ilk yarısını ev sahibi Göztepe 16-15 önde tamamladı.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 16-15 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın sonunda iki takım sahadan 35-35 beraberlikle ayrıldı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor