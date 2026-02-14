Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out mücadelesi, oynanan iki maçla başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabında, Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 31-26 yendi.

Play-out etabında yapılan karşılaşmada ise Göztepe, MC Sistem Yurdum'u 26-25 mağlup etti.