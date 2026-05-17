Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabında MC Sistem Yurdum, konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 33-24 mağlup ederek puanını 18'e çıkardı ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabında MC Sistem Yurdum, konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 33-24 yendi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki 11. hafta maçında MC Sistem Yurdum, ilk yarıyı 17-10 önde tamamladı.
Üstünlüğünü ikinci devre sürdüren MC Sistem Yurdum, sahadan 33-24 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran MC Sistem Yurdum, ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar