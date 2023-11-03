Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları yapılacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle:

Bugün:

14.00 Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Aksaray)

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa- Yenimahalle Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)

Yarın:

16.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor (Çamlıca)

16.00 Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Merkez)

5 Kasım Pazar:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Mudanya)