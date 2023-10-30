Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 27-19 mağlup etti. Yenimahalle Belediyespor ise Aksaray Belediyespor'u 36-33 yendi. Diğer maçlarda da Konyaaltı Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 38-23, Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-23, Anadolu Üniversitesi ise Görele Belediyespor'u 31-33 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 27-19
Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 36-33
Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 38-23
Armada Praxis Yalıkavak-Tekirdağ Süleymanpaşa: 35-23
Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-33