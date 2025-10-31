Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. Hafta Mücadelesi Başlıyor
Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta maçları yarın başlıyor. Lig programı, Ortahisar Belediyespor ile MC Sistem Yurdum maçı ile açılacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi, yarın yapılacak bir maçla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Ortahisar Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Beşirli)
2 Kasım Pazar:
16.00 Göztepe-Armada Praxis Yalıkavak (Celal Atik Spor Salonu)
17.00 Odunpazarı-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)
17.00 Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor