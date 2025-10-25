Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 6. Hafta Heyecanı Başlıyor
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 6. hafta maçları yarın başlayacak. Lig programı, Armada Praxis Yalıkavak ile Odunpazarı'nın karşılaşmasıyla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 6. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak- Odunpazarı (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Üçevler)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
27 Ekim Pazartesi:
17.00 MC Sistem Yurdum-Üsküdar Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor