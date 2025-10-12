Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. Hafta Sonuçları Açıklandı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta maçları sona erdi. Alınan sonuçlara göre Bursa Büyükşehir Belediyespor, MC Sistem Yurdum'u 42-19, Göztepe, Odunpazarı'nı 35-36, Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 34-26, Ortahisar Belediyespor ise Armada Praxis Yalıkavak'ı 27-30 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yurdum: 42-19
Göztepe- Odunpazarı : 35-36
Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 34-26
Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak: 27-30
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor