Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. Hafta Sonuçları Açıklandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta maçları sona erdi. Alınan sonuçlara göre Bursa Büyükşehir Belediyespor, MC Sistem Yurdum'u 42-19, Göztepe, Odunpazarı'nı 35-36, Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 34-26, Ortahisar Belediyespor ise Armada Praxis Yalıkavak'ı 27-30 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yurdum: 42-19

Göztepe- Odunpazarı : 35-36

Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 34-26

Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak: 27-30

