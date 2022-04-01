Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın başlayacak - Haberler

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın başlayacak

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın başlayacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın başlayacak.

MARMARA EREĞLİSİ, TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 karşılaşmanın oynanacağı 17. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Tekirdağspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Marmara Ereğlisi)

14.00 Araç Belediyespor-Antalya Anadoluspor (Araç)

17.00 Yalıkavakspor-Konyaaltı Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

18.00 Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Merkez)

3 Nisan Pazar:

15.00 Görele Belediyespor-EGO Spor (Görele)

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Marmara Ereğlisi, Hentbol, Spor, Haberler

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