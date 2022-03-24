Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta başlıyor
AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası yarın tek maçla başlayacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası yarın tek maçla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyespor- Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak 16. haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
26 Mart Cumartesi:
14.00 Tekirdağspor-Görele Belediyespor (Marmara Ereğlisi)
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)
15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor (Çamlıca)
17.00 EGO Spor-Kastamonu Belediyespor (THF)
27 Mart Pazar:
14.00 Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)
AA / Serdal Kalaycı - Spor