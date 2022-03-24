Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası yarın tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyespor- Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak 16. haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

26 Mart Cumartesi:

14.00 Tekirdağspor-Görele Belediyespor (Marmara Ereğlisi)

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor (Çamlıca)

17.00 EGO Spor-Kastamonu Belediyespor (THF)

27 Mart Pazar:

14.00 Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)