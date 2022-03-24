Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta başlıyor - Haberler

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta başlıyor

AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası yarın tek maçla başlayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası yarın tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyespor- Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak 16. haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

26 Mart Cumartesi:

14.00 Tekirdağspor-Görele Belediyespor (Marmara Ereğlisi)

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor (Çamlıca)

17.00 EGO Spor-Kastamonu Belediyespor (THF)

27 Mart Pazar:

14.00 Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

AA / Serdal Kalaycı - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Spor, Haberler

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