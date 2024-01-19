Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. Hafta Mücadelesi Başlıyor
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi, yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programına göre, haftanın maçları belirlendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi, yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Aksaray Belediyespor - Kastamonu Belediyespor (Aksaray)
21 Ocak Pazar:
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Marmara Ereğlisi)
15.00 Anadolu Üniversitesi - Konyaaltı Belediyespor (Porsuk)
22 Ocak Pazartesi:
15.00 Görele Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele)
31 Ocak Çarşamba
17.30 Yenimahalle Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)