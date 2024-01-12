Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi başlıyor
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi yarın yapılacak iki maçla başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklanan müsabaka programına göre, maçlar farklı illerde oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi yarın yapılacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Mudanya)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
14 Ocak Pazar:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Çamlıca)
15 Ocak Pazartesi:
15.30 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Merkez)
17 Ocak Çarşamba:
16.00 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)