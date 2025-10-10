Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. Haftaya Giriş Yaptı
Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Yarından itibaren oynanacak maçlarla ligde heyecan devam edecek.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 5. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 5. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Üçevler)
12 Ekim Pazar:
16.00 Göztepe-Odunpazarı (Celal Atik)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)
18.30 Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Beşirli)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor