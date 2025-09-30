Hentbol Kadınlar Süper Lig 4. Hafta Programı Açıklandı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta, Göztepe-MC Sistem Yurdum karşılaşmasıyla başlayacak. Ligdeki diğer maçlar 5 ve 22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Göztepe-MC Sistem Yurdum (Celal Atik)
5 Ekim Pazar:
17.00 Odunpazarı-Ortahisar Belediyespor (Porsuk)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
22 Ekim Çarşamba:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor