Hentbol Kadınlar Süper Lig 4. Hafta Programı Açıklandı

Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta, Göztepe-MC Sistem Yurdum karşılaşmasıyla başlayacak. Ligdeki diğer maçlar 5 ve 22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta Göztepe-MC Sistem Yurdum karşılaşmasıyla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Göztepe-MC Sistem Yurdum (Celal Atik)

5 Ekim Pazar:

17.00 Odunpazarı-Ortahisar Belediyespor (Porsuk)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

22 Ekim Çarşamba:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
