Hentbol Kadınlar Süper Lig 19. Hafta Maçları
Hentbol Kadınlar Süper Lig, 19. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, haftanın maçları şu şekilde olacak: Bursa Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, Üsküdar Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor, Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi, Tekirdağ Süleymanpaşa-Armada Praxis Yalıkavak.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 19'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mudanya)
17 Mart Pazar:
14.00 Aksaray Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Aksaray)
16.00 Üsküdar Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Çamlıca)
18 Mart Pazartesi:
17.00 Görele Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Görele İlçe)
20 Mart Çarşamba:
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa-Armada Praxis Yalıkavak (Marmara Ereğlisi İlçe)