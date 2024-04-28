Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 31-26 mağlup etti. Ev sahibi takım, Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da 16-14 üstün tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 31-26 mağlup etti.
Ev sahibi takım, Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da 16-14 üstün tamamladı.