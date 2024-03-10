Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Kadınlar Hentbol Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Üsküdar Belediyespor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-29 yenerek galibiyet elde etti. Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 18-12 önde tamamladı.
Kadınlar Hentbol Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Üsküdar Belediyespor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-29 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 18-12 önde tamamladı.