Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası 2 maçla başladı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Aksaray Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başladı. Aksaray Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçı 29-38, Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor maçı ise 37-48 sonuçlandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, oynanan 2 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Aksaray Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 29-38
Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor: 37-48