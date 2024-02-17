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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası 2 maçla başladı

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Aksaray Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başladı. Aksaray Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçı 29-38, Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor maçı ise 37-48 sonuçlandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, oynanan 2 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Aksaray Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 29-38

Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor: 37-48

Kaynak: AA / Spor

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