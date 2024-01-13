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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında 2 maç yapıldı

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında oynanan 2 maçın sonuçları açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 28-19 mağlup etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Anadolu Üniversitesi'ne 27-29 yenildi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında 2 maç yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 28-19

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Anadolu Üniversitesi : 27-29

Kaynak: AA / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Anadolu Üniversitesi Spor Haberler

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