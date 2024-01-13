Anadolu Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Hentbolda Kadınlar Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 29-27 yenerek galibiyet elde etti. Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 18-17 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 29-27 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 18-17 üstünlüğüyle tamamlandı.