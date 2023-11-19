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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 24-22 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 24-22 yendi.

Mudanya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da Yenimahalle Belediyespor, 14-12 üstün tamamladı.

Başkent ekibinde Sevgi Kalyoncuoğlu 9, Betül Karaarslan 7 gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Kaynak: AA / Spor

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