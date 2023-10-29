Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-23 yendiBinnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavak, 18-08 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-23 yendi
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavak, 18-08 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA / Spor