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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-23 yendiBinnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavak, 18-08 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-23 yendi

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavak, 18-08 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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