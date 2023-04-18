Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. tur mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-30 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. tur mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-30 mağlup etti.
Müsabakanın ilk yarısı da 16-15 Tekirdağ Süleymanpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.
İki galibiyet alacak takımın tur atlayacağı eşleşmenin ikinci maçı, yarın yine Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor