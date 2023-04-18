Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. tur mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-30 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. tur mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-30 mağlup etti.

Müsabakanın ilk yarısı da 16-15 Tekirdağ Süleymanpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İki galibiyet alacak takımın tur atlayacağı eşleşmenin ikinci maçı, yarın yine Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Tekirdağ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title