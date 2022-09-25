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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftasında Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 30-29 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftasında Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 30-29 yendi.

Giresun temsilcisi, Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 15-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda konuk ekip farkı kapamaya çalışsa da üstünlüğünü koruyan Görele Belediyespor, karşılaşmadan 30-29 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Spor

Giresun Spor Haberler

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