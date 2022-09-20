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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 31-26 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 31-26 yendi.

Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, Kastamonu Belediyespor'un 17-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da skordaki üstünlüğünü sürdüren Kastamonu Belediyespor, karşılaşmadan 31-26 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor

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