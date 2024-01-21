Hentbol Kadınlar Süper Lig 15. Hafta Maç Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasına 2 maçla devam edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçlarda alınan sonuçla şu şekilde:

Tekirdağ Süleymanpaşa- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 27-35

Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor: 30-44