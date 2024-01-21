Hentbol Kadınlar Süper Lig 15. Hafta Maç Sonuçları
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı. Tekirdağ Süleymanpaşa-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı 27-35, Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor maçı ise 30-44 sonuçlandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasına 2 maçla devam edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçlarda alınan sonuçla şu şekilde:
Tekirdağ Süleymanpaşa- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 27-35
Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor: 30-44