Hentbol: Kadınlar Süper Lig
AA - Emre Doğan - Spor
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında Antalya Anadolu'yu 57-14 mağlup etti.
ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında Antalya Anadolu'yu 57-14 mağlup etti.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım 28-8 üstün tamamladı.
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Emre Doğan - Spor