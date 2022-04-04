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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

AA - Emre Doğan - Spor
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında Antalya Anadolu'yu 57-14 mağlup etti.

ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında Antalya Anadolu'yu 57-14 mağlup etti.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım 28-8 üstün tamamladı.

AA / Emre Doğan - Spor

Kastamonu Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Antalya, Hentbol, Spor, Haberler

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