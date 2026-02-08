Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında 3 maç oynandı. Yenimahalle Belediyespor, Odunpazarı'na 25-48, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'a 31-27, Armada Praxis Yalıkavak ise Göztepe'ye 36-22 üstünlük sağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasına 3 maçla devam edildi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Yenimahalle Belediyespor- Odunpazarı : 25-48

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 31-27

Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe: 36-22

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı

Nasiplerini denizde ararken bakın ne buldular?
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı

Galatasaray, Rize'de şov yaptı