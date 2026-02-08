Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında 3 maç oynandı. Yenimahalle Belediyespor, Odunpazarı'na 25-48, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'a 31-27, Armada Praxis Yalıkavak ise Göztepe'ye 36-22 üstünlük sağladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasına 3 maçla devam edildi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Yenimahalle Belediyespor- Odunpazarı : 25-48
Bursa Büyükşehir Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 31-27
Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe: 36-22
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor