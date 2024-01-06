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Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. Hafta Maç Sonuçları

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 29-37, Görele Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 30-29, Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor: 33-47

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında 3 maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 29-37

Görele Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 30-29

Anadolu Üniversitesi- Kastamonu Belediyespor : 33-47

Kaynak: AA / Spor

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