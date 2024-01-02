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Hentbol Kadınlar Süper Lig 12. Hafta Sonuçları

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor: 28-38, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 29-23, Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor: 41-38. Lig, yarın oynanacak Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasına 3 maçla devam edildi.

Ligde günün sonuçları şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor: 28-38

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 29-23

Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor: 41-38

Ligin 12. haftası, yarın oynanacak Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

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