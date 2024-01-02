Hentbol Kadınlar Süper Lig 12. Hafta Sonuçları
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor: 28-38, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 29-23, Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor: 41-38. Lig, yarın oynanacak Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde günün sonuçları şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor: 28-38
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 29-23
Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor: 41-38
Ligin 12. haftası, yarın oynanacak Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla tamamlanacak.