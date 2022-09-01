Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçına doğru

Hentbolda Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor'da hedef Süper Kupa'yı kaldırmak.

Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyespor'un karşılaşacağı Kadınlar Süper Kupa maçı öncesi, iki takım başantrenör ve oyuncularının katıldığı basın toplantısı düzenlendi.

Ankara THF Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kastamonu Belediyespor Başantrenörü Claus Mogensen, karşılaşma öncesi heyecanlı olduğunu ifade ederek "Rakibimizin güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Tek amacınız kazanmak ve kupayı kaldırmak." diye konuştu.

Lig hakkında da değerlendirmeler yapan Mogensen, "Çok iyi takımlar var. Ligin altı ile üstü arasında fark çok. Üstteki takımların arasında güzel mücadele olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor Kaptanı Serpil İskenderoğlu ise takımın iyi durumda olduğunu ve karşılaşmada ellerinden geleni yapıp, kupayla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Ünsal: "Kazanan Türk kadın hentbolu olsun"

Konyaaltı Belediyespor Başantrenörü Birol Ünsal, bütün güçleriyle kupayı kazanmak için çalışacaklarını aktardı.

Güzel bir maç olmasını dileyen Ünsal, "Kazanan Türk kadın hentbolu olsun." ifadesini kullandı.

Konyaaltı Belediyespor oyuncusu Yasemin Şahin de hedefleri yüksek bir kulüpte olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Karşılaşma öncesi kimsenin favori olmadığını vurgulayan Şahin, "Ortada bir maç. Kimse kazananın kim olacağını söyleyemez. Daha önce birlikte kupa kazandığım hocamla yeni takımımda da kupa kaldırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından antrenör ve oyuncular kupa ile fotoğraf çektirdi.

THF Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak müsabakayı, Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek hakem ikilisi yönetecek.