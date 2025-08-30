Hentbol Kadınlar Süper Kupa Finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor Yüz Yüze
Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Finali'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor finalist oldu. Bursa temsilcisi, yarı finalde Ortahisar Belediyespor'u 37-25 yenerek finale yükselirken, Yalıkavakspor ise Üsküdar Belediyespor'u 26-25 mağlup etti. Final maçı yarın saat 17.00'de oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor, finale yükseldi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde Ortahisar Belediyespor'u 37-25 mağlup etti.
Armada Praxis Yalıkavakspor ise Üsküdar Belediyespor'u 26-25 yenerek finale adını yazdırdı.
Final karşılaşması yarın saat 17.00'de THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor