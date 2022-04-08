Hentbol: Kadınlar 1. Lig play-off
AA - Emre Doğan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne yükselecek 3 ekibin belli olacağı Kadınlar 1. Lig play-off mücadelesi Antalya'da sürüyor.
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne yükselecek 3 ekibin belli olacağı Kadınlar 1. Lig play-off mücadelesi Antalya'da sürüyor.
Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan play-off ikinci müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Polatlı Belediyespor-Sivas Belediyespor: 25-36
Mudanya Belediyespor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22-25
Kırşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 35-36
Bolu Belediyespor-Beta Transformatör Adasokağı: 25-28
AA / Emre Doğan - Spor