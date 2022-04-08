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Hentbol: Kadınlar 1. Lig play-off

AA - Emre Doğan - Spor
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Hentbol: Kadınlar 1. Lig play-off

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne yükselecek 3 ekibin belli olacağı Kadınlar 1. Lig play-off mücadelesi Antalya'da sürüyor.

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne yükselecek 3 ekibin belli olacağı Kadınlar 1. Lig play-off mücadelesi Antalya'da sürüyor.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan play-off ikinci müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Polatlı Belediyespor-Sivas Belediyespor: 25-36

Mudanya Belediyespor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22-25

Kırşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 35-36

Bolu Belediyespor-Beta Transformatör Adasokağı: 25-28

AA / Emre Doğan - Spor

Kırşehir Belediyespor, Play Off, Antalya, Elazığ, Spor, Haberler

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