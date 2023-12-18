Üye Girişi
Haberler

Hentbol heyecanı Denizli'de başlıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Okul Sporları Hentbol Gençler Grup Müsabakaları, 22 takımdan 330 sporcunun katılımıyla 19-22 Aralık 2023 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Okul Sporları Hentbol Gençler Grup Müsabakaları, 22 takımdan 330 sporcunun katılımıyla 19-22 Aralık 2023 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar çerçevesinde 19-22 Aralık 2023 tarihleri arasında Hentbol Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda kızlar kategorisi Kınıklı Spor Salonu'nda, erkekler kategorisi maçları ise Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynanacak. Yarışmalara 12 erkek, 10 kız takımı olmak üzere toplam 330 sporcunun katılacağı bildirildi. Ev sahibi Denizli'yi erkeklerde Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda ise 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi takımları temsil edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizli Aralık Spor Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title